Zelf een enorme catamaran bouwen: Jolanda en Peter zijn na vijfeneenhalf jaar bijna klaar

AARLE-RIXTEL - Zelf een boot bouwen, ga er maar aan staan. Peter de Preter en Jolanda van der Veen uit Helmond doen het gewoon. En dan niet zomaar een klein roeibootje. Ze bouwen een heuse catamaran, vijftien meter lang en acht meter breed. Na vijfeneenhalf jaar ploeteren zijn ze bijna klaar.

De romp is bijna helemaal afgewerkt, de keuken en de badkamers zitten er al in en komende week worden de motoren geplaatst. In een loods bij Aarle-Rixtel werken Peter (57) en Jolanda (47) keihard aan hun droom. Ze doen alles zelf. “Al meer dan tienduizend uur zijn we al in deze loods aan het bouwen”, vertelt Jolanda tussen het schuren van de zwaarden door.









In 2013 begonnen ze met de bouw van de enorme catamaran. “Waar begin je eigenlijk aan? Dat hebben al veel mensen aan ons gevraagd”, zegt Jolanda. “Sommige dingen moet je van te voren ook niet weten. En als je eenmaal begonnen bent, kom je vanzelf op een punt dat je niet meer terug kunt.”

'Ik wilde een supersnel schip hebben'

Helemaal zonder ervaring zijn ze niet. Paul bouwde al eerder zelf een boot. In de jaren ’90 maakte hij al zelf een catamaran. Die was een stuk kleiner. Maar al snel wilde het stel een grotere boot. Een schip van een werf voldeed niet en dus gingen Paul en Jolanda zelf bouwen. “Dit is absoluut mijn grote droom. Ik wilde gewoon een supersnel schip hebben. En dat heb ik nu”, zegt Paul.









'Dolfijnen rond de boot'

De boot zou eigenlijk in 2016 al klaar zijn, maar het project duurde allemaal net iets langer. “Ik droom al van de dag dat we kunnen gaan varen”, vertelt Jolanda. “Iedere keer als we denken ‘waar zijn we aan begonnen’, dan zeiden we ook ‘ik zie onszelf al varen en de dolfijnen rond de boot. Er is echt heel veel gevisualiseerd hoe het straks gaat worden.”





















Nu het einde van het bouwen in zicht is, begint het varen dan ook steeds meer te kriebelen. “Het bouwen is nog steeds hartstikke leuk”, zegt Jolanda. “We doen het nog elke dag met heel veel plezier. Maar ik weet dat we met veel meer plezier straks aan boord zijn.”

En dat gevoel van weer naar de zee gaan, leeft enorm bij Paul. “Eindelijk weer varen. Ik heb jarenlang niet gevaren. Het is nu even de eindspurt en dan weer lekker varen”, zegt Paul met een grote glimlach.

Zeilvakanties in Portugal

Eind april gaat het schip te water. In juni moet de catamaran in Portugal zijn. Het Helmondse stel organiseert vanaf dan zeilvakanties op hun eigen gebouwde catamaran.