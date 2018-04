Altijd al willen weten hoe Vught eruit zag in 1950? Nou zo

VUGHT - Tussen de vijf en acht uur per week besteedt Ron Jasker (58) uit Vught aan zijn grote hobby, 3D tekenen. Maar hij tekent geen knappe vrouwen of indrukwekkende wolkenkrabbers. Nee, Ron wijdt zijn uren aan Vught. Het Vught uit 1950 welteverstaan. Samen met een paar toegewijde vrijwilligers brengt hij het oude dorp opnieuw tot leven. “We zijn hier nog wel een paar jaar mee bezig.”

Waarom het Vught uit 1950 en niet uit 1840, of 1980? “We wilden niet te ver terug, want het is leuk als mensen nog dingen kunnen herkennen. Maar ook niet te dichtbij. Zo kwamen we uit op 1950. En Vught is behapbaar, als je Den Bosch zou willen tekenen dan heb je jarenlang honderd mensen nodig.”

Mysterie

Ron - die in de middaguren manager bij ProRail is - baseert zijn creaties op duizenden foto’s en bouwtekeningen uit het archief. “Je komt al tekenend van alles tegen. Sommige huizen zijn echt een mysterie. Dan moet je speuren op luchtfoto’s en op basis van stukjes en beetjes raden hoe het eruit zag.”

Maar dat het soms gissen is, betekent niet dat er zomaar wat aangeklooid mag worden. Ron: “Het moet zo getrouw mogelijk. We vragen ook aan mensen om te reageren via Facebook. We hebben wel eens teruggekregen dat bijvoorbeeld een deur een hele andere kleur had. Dan kan je het model weer aanpassen.“

Vrijwilligers

Hoewel het zijn idee was, tekent Ron niet alleen. Hij doet het met een aantal vrijwilligers die hij zijn liefde voor het klassieke Vught heeft weten bij te brengen. Ook nu is hij nog op zoek naar liefhebbers. “We willen een 3D-tekencursus gaan aanbieden voor liefhebbers. In ruil moeten ze bijvoorbeeld een huis helpen tekenen.” Liefhebbers kunnen zich bij hem melden via zijn website.