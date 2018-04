Joop de uil is weggevlogen bij Jan: 'Ik had hem denk ik niet goed aangeriemd'

HELMOND - Jan van Polanen uit Helmond is wanhopig op zoek naar zijn kerkuil. Het dier vloog dinsdagmiddag weg uit Jan zijn achtertuin in de Willem Beringsstraat.

“Ik had hem denk ik niet goed aangeriemd”, zegt Jan schuldbewust. “Het was mooi weer en ik had Joop uit zijn kooi gehaald. Hij stond op een grote paal bij mij in de achtertuin. Maar toen ik even wegkeek, vloog hij weg.”

Gouden tip

Urenlang had Jan geen idee waar zijn uil Joop is. Tot hij een gouden tip krijgt. “In de Jan Stevensstraat zat hij op een muurtje. Daar heeft hij ruim een uur gezeten. Maar toen we hem wilden vangen, vloog hij alsnog weg. Dat is balen.”

Jan geeft de zoektocht niet op. Woensdag gaat hij verder zoeken naar zijn huisdier.