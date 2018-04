Doodgeschoten Henk Baum uit Nistelrode werd uren voor zijn dood al gevolgd door blauwe Ford

Henk Baum werd in zijn auto doodgeschoten in Schaijk. (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision)

SCHAIJK - Henk Baum uit Nistelrode werd uren voor zijn dood gevolgd. De blauwe Ford Fiësta die later werd teruggevonden, is gebruikt om Baum te volgen.

De 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode werd ongeveer twee weken geleden neergeschoten. Hij werd rond drie uur 's middags zwaargewond gevonden in zijn auto door twee jongens.

Niet veel later overleed Baum aan zijn verwondingen. Dat gebeurde onder het ecoduct Maashorst in Schaijk.

Gevolgd door blauwe Ford Fiësta

Kort voor zijn dood is Henk Baum vanaf zijn autosloperij aan de Diezestraat in Oss vertrokken in zijn grijze Porsche panamera.

De politie liet dinsdagavond in Opsporing Verzocht camerabeelden zien van een tankstation in Oss waaruit bleek dat de blauwe auto toen al achter hem aan reed.

Wagen teruggevonden

De Ford Fiësta volgde Henk Baum over de N239 in de richting van Schaijk. Deze wagen werd later teruggevonden op een landweggetje in het verlengde van de Weversweg in Zeeland.

Het is nog niet duidelijk waarom de inwoner uit Nistelrode werd neergeschoten. Mogelijk is het een afrekening in het criminele milieu. De politie kan dat bevestigen noch ontkennen.

Bekend bij politie

Henk Baum was een bekende van de politie. In 2014 werd een inval gedaan bij zijn autosloperij aan de Diezestraat in Oss. Daar werden wapens en munitie gevonden.

Drie jaar geleden zat hij vast voor het bedreigen van wethouder Rien Wijdeven. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf van tachtig uur en een celstraf van twee weken.