Aantal misdrijven in Eindhoven gedaald met 14 procent, wel fors meer verwarde personen

EINDHOVEN - Eindhoven kan (een beetje) opgelucht ademhalen. Het aantal misdrijven in de stad is in 2017 met 14 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de politie dinsdagavond presenteerde. En die daling was hard nodig. Want Eindhoven stond vorig jaar op de tweede plek van de AD misdaadmeter, na Amsterdam. Nu daalt het aantal aangiftes in het hele land, maar toch is districtschef van de politie Albert van de Wetering voorzichtig optimistisch: "We zijn goed bezig".

In heel Nederland daalde de criminaliteit: met tien tot twaalf procent. De daling in Eindhoven is dus iets forser.



Vooral het aantal straatroven is afgenomen: minus 38 procent. Het aantal overvallen namen met 24 procent af, autodiefstallen met 37 procent en het aantal fietsendiefstallen met 21 procent. Het aantal gevallen van zakkenrollen daalde met 17 procent en het aantal woninginbraken met 9 procent.



Maar er zijn ook stijgers. De overlast van verwarde personen is met 42 procent gestegen. Dat zijn zeshonderd aangiftes meer. En de overlast van drank en drugs steeg met 16 procent.



Black box

Maar betekent een daling van het aantal aangiftes ook een daling van de criminaliteit? Districtschef Van de Wetering vindt dat lastig te zeggen: "Dat is de grote black box. Maar we zien al een paar jaar dat de criminaliteitscijfers dalen."



Dat Eindhoven vorig jaar tweede stond op de AD misdaadmeter, daar is Van de Wetering niet trots op: "Dat doet altijd wel iets in je buik. Dat wil je niet. Omdat achter ieder cijfer slachtoffers zitten."



Maar waarom staat Eindhoven eigenlijk zo hoog op die misdaadmeter? Is het misschien omdat de vier grootste steden in ons land - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - allerlei extra middelen hebben om de criminaliteit te bestrijden en Eindhoven heeft dat niet?



Burgemeester Jorritsma is daar niet blij mee: "Wij zijn een heel grote, economisch welvarende stad. Er is enorme werkgelegenheid. En dat betekent ook dat we zaken als horeca en sport moeten uitbreiden. En dan moet ik ook meer toezicht houden: er is meer politie nodig. En als ik dan niet op dezelfde manier word gefaciliteerd als die andere grote steden, moet ik dat uit de eigen begroting betalen."



Optimistisch over toekomst

Maar Eindhoven staat prominent in de rijksbegroting, dus Jorritsma is optimistisch over de toekomst: "Als je me vraagt: wil je aan het knopje draaien dat het morgen beter is, doe ik dat vandaag nog. Dit is niet de komende drie, vier of vijf jaar opgelost. Maar we zijn op de goede weg."