Traumahelikopter opgeroepen in Andel waar een auto van de weg reed

De auto schoot van de weg en kwam beneden in het veld tot stilstand. (Foto: Erik Haverhals)

Een auto raakte van de weg in Andel. De bestuurder zit mogelijk beklemd. (Foto: Erik Haverhals)

ANDEL - Een auto is dinsdagavond bij Andel van de weg gereden en kwam tot stilstand in de greppel. Een traumahelikopter werd opgeroepen. De bestuurder zit mogelijk bekneld.

Het ongeluk gebeurde zo rond kwart over tien 's avonds op de N322 bij de Wilhelminasluis in Andel. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet precies duidelijk.

De brandweer is druk bezig om de bestuurder te bevrijden.

Toestand onbekend

De man raakte door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de weg.

Het is nog niet bekend hoe het met de man gaat. De weg is afgesloten voor verkeer.