21-jarige Zjos uit Uden: 'Ik ben de leukste autist op Twitter'

UDEN - Zjos Dekker uit Uden vindt dat mensen veel te weinig weten over autisme. Al jaren stuurt ze tweets de wereld in waarin ze heel open vertelt over haar wel en wee. Maar ook om mensen te informeren. "De ene autist is de andere niet."

Het is de week van het autisme en de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA). De vereniging koos voor 2018 voor het thema 'Luister naar autisme'. De 21-jarige Zjos Dekker maakte een persoonlijke vertaling in een vlog op twitter.

Tekst gaat verder onder tweet



'Wij zijn leuke mensen'

Zjos is blij dat er met de week van het autisme aandacht wordt gevraagd voor de stoornis. "Want wij zijn hele leuke mensen met heel veel kwaliteiten", vertelt de 21-jarige vrouw uit Uden.

"We hebben heel veel verschillende kwaliteiten. Dat heeft de wereld alleen nog niet altijd door."

Gemiddeld drie jaar

Voor volwassenen geldt dat het gemiddeld meer dan drie jaar duurt voordat de diagnose van autisme correct wordt gesteld.

Bij vrouwen duurt het vaak nog langer. "Zij weten het langer te verbloemen", zegt Joli Luijckx van de NVA. "Dat komt omdat zij van kinds af aan toch meer sociale vaardigheden leren."

'Autisme Jonge Kind'

De NVA heeft dit jaar als speerpunt 'Autisme Jonge Kind' om bijvoorbeeld huisartsen en consultatiebureaus meer praktische kennis te geven om autisme te herkennen en actie te ondernemen.

Luijckx: "Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk hulp en zorg rond een autist goed af te stemmen."

190.000 autisten

In Nederland zijn naar schatting 190.000 mensen met autisme. De afdeling Noord-Brabant van de NVA heeft de meeste leden van alle regio's in het land.