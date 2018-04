Vleesfraudeur Willy Selten overvallen in zijn huis in Dessel, daders er vandoor met geld en Mercedes

DESSEL - De uit Oss afkomstige Willy Selten is eind vorige week in zijn huis in het Belgische Dessel overvallen. De vleesfraudeur en zijn vrouw werden hierbij mishandeld, zo bericht de Gazet van Antwerpen. De Belgische krant weet ook te melden dat de minstens vier overvallers er vandoor zijn gegaan met geld en de Mercedes van Selten.

De wagen is later bij Eindhoven teruggevonden. De daders komen waarschijnlijk uit ons land.



'Afrekening vleesmilieu'

De daders zouden het huis overhoop hebben gehaald en het echtpaar Selten hebben bedreigd met vuurwapens. Het is niet bekend of er geschoten is bij de woningoverval. De Gazet van Antwerpen sluit niet uit dat er sprake was van ‘een afrekening uit het Nederlands vleesmilieu’.