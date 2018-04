'Dit moet gevierd worden!', basisschool in Nederwetten verwelkomt 50e leerling

NEDERWETTEN - Op basisschool Sint Jozef in Nederwetten wordt woensdag een klein feestje gevierd: er komen twee nieuwe leerlingen op school. Nu lijkt dat niet zo speciaal, maar het gaat om de 49e en 50e leerling.

De twee nieuwe leerlingen werden woensdagochtend warm onthaald. De twee meisjes, Noor en Anouk, liepen door een boog van ballonnen de school binnen. Ze werden zingend ontvangen door de 48 andere leerlingen en juffen van de school.

Trotse directeur

Directrice Mascha Stikvoort is maar wat blij met haar twee nieuwe leerlingen. "Vijftig! Geweldig toch?" Sinds 2011 kwam het leerlingenaantal van het dorpsschooltje in Nederwetten niet boven de vijftig uit. In 2015 waren er volgens Stikvoort nog maar 38 leerlingen over.

"Dat we dan nu weer groeien naar vijftig, vind ik heel bijzonder. Het is zo'n mooi getal. Dat moet gevierd worden!"