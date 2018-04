Contactverbod voor stalker van zanger Mr. Probz

BREDA - De stalker van Mr. Probz mag niet meer in zijn buurt komen of contact met hem opnemen. Als ze dat toch doet, moet ze een boete van 2500 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De vrouw valt de Tilburgse zanger al anderhalf jaar lastig.

De vrouw kreeg eerder al een gebieds- en contactverbod van drie maanden, maar dat hielp niet. Sterker nog: eind december plaatste ze plaatjes van steekwapens bij een foto van Mr. Probz op Instagram.

LEES OOK: Stalker Mr. Probz weet van geen ophouden en valt nu ook de deurwaarder lastig

De vrouw was gedagvaard, maar niet aanwezig bij de zitting. Als ze meer dan vier keer in de fout gaat, kan ze in gevangenis belanden. De vrouw is eveneens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, ruim 900 euro.