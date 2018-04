Johan Vlemmix eist 200.000 euro schadevergoeding van Patricia Paay

EINDHOVEN - Zangeres en mediapersoonlijkheid Patricia Paay kan een schadeclaim tegemoet zien van 200.000 euro. Indiener van die omvangrijke financiële claim is Johan Vlemmix uit Eindhoven. Vlemmix en zijn advocaat gaan de claim indienen bij de rechtbank in Den Bosch, de eis tot schadevergoeding wordt officieel ingediend op woensdag 18 april.

Op die datum is er een eerste zitting bij de rechtbank in Den Bosch over de poppenoorlog tussen Vlemmix en Paay. De in Wernhout woonachtige zangeres eist op haar beurt 30.000 euro van Vlemmix.

Uit de hand gelopen

De oorlog tussen Paay en Vlemmix begon maanden geleden met het idee van Vlemmix, om naast zijn handel in levensechte sekspoppen, ook een lookalike-pop op de markt te brengen van Patricia Paay. De zangeres schakelde boos een advocaat in, die op straffe van tienduizenden euro’s eiste dat Vlemmix zou stoppen met het op de markt brengen van een Paay-Pop.

De zaak is zo uit de hand gelopen dat Vlemmix nu claimt dat Paay met haar acties zijn poppenhandel de nek heeft omgedraaid. “Mensen willen geen zaken meer doen met mij.”

'Niemand durft pop te kopen'

“Ik kom nu met een tegenclaim”, zegt Vlemmix. “Ik ben zo ziek van alles geworden. Door deze zaak zijn de poppen zo negatief in de publiciteit gekomen dat mensen überhaupt geen pop meer durven te kopen. Het is nu ook klaar met mijn handel in poppen, ik heb de stekker eruit moeten trekken. Niemand durft nog een pop te kopen. Ze heeft behoorlijk wat door mijn neus geboord vanwege alle negatieve publiciteit. Nu krijgt ze een flinke tegenclaim.”

Vlemmix en zijn advocaat claimen dat de actie van Paay de Eindhovenaar minstens twee ton aan omzet heeft gekost. “En dat is nog maar een klein percentage van de verwachte verkoop, maar de verkoop is nu gereduceerd naar nul", zegt Vlemmix. “Ik kan aantonen dat mijn business door alle negatieve publiciteit helemaal kapot is gemaakt.” Ook zegt Vlemmix dat er geen Paay-Pop is. “Ik heb nooit iets laten zien, nooit iets gemaakt. Er is niets.”

Heeft Paay de naam van Vlemmix beschadigd?

Op de vraag of Paay met haar dreiging van juridische acties en de negatieve publiciteit, de naam van Vlemmix en zijn zakelijke activiteiten heeft aangetast, geeft hij een resoluut antwoord. “Absoluut. Als je zo negatief bezig blijft dan boor je een hele business om zeep.”

Ondanks de enorme schadeclaims die partijen nu bij elkaar op het bord gooien, blijft er altijd een mogelijkheid om de juridische strijd te staken. Vlemmix hoopt eigenlijk wel op zo’n afloop. “Uit de grond van mijn hart hoop ik van wel, want het is zo jammer om het op deze manier te doen. Dit is zo jammer.”