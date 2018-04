Keiglad! Elke vijf minuten ging er een fietser onderuit in Eindhoven [FILMPJE]

Het was meerdere keren raak in Eindhoven. (Foto: Fred Gons)

EINDHOVEN - Dashcambeelden. Vaak zijn ze belangrijk om een ongeluk nog eens goed te kunnen bekijken, maar soms zijn ze ook gewoon leuk om te zien. Zoals de beelden die dinsdagochtend in het centrum van Eindhoven werden gemaakt.

Door gelekte olie was het spekglad op de Rechtestraat, midden in het centrum van de stad. Het gevolg: maar liefst vier vallende fietsers in twintig minuten tijd. Pas nou op!