Speech burgemeester niet voor niets geschreven: installatie raad Loon op Zand moet over

LOON OP ZAND - Burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand kon vorige week donderdag haar speech niet uitspreken tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Ze was ziek. Inmiddels is Van Aart beter en dat komt dubbel goed uit, want de manier waarop de eed of belofte is afgelegd, is juridisch gezien mogelijk niet waterdicht geweest. En dus moeten alle negentien de raadsleden op herhaling en kan de burgemeester hen alsnog toespreken. Dit gebeurt donderdagavond.

Nog een toeval: voor die avond was in de raadzaal in Kaatsheuvel al een vergadering gepland, waarbij de voltallige raad zou worden bijgepraat over de coalitiebesprekingen. Dat zal ook gebeuren, maar eerst vindt de (her)installatie plaats. Door burgemeester Van Aart.



Overleg met provincie

Wat ging er vorige week dan mis? De burgemeester was dus verhinderd. Bovendien was er formeel geen nieuw college van burgemeester en wethouders, omdat dat nog moet worden gevormd. Vervolgens is in overleg met de provincie besloten om het langstzittende raadslid, Bertus Kemmeren, de eed of belofte te laten afnemen.



“Maar de gemeente is verkeerd voorgelicht door de provincie, want óf ik óf een wethouder van de huidige coalitie had hiervoor eerst beëdigd moeten zijn”, beweert Kemmeren stellig. De raadsleden werden dus geïnstalleerd, maar mogelijk niet helemaal volgens de regels. “Een slimmerik zou later kunnen zeggen dat een raadsbesluit niet rechtsgeldig is, omdat de installatie formeel niet goed is verlopen”, voegt een woordvoerder van de gemeente eraan toe.



'Vrij simpele uitzonderingssituatie'

Volgens de zegsman van de provincie was het ‘vrij simpel.’ Hij vertelt dat er sprake was van een ‘uitzonderingssituatie’ en dat het zekere voor het onzekere is genomen. Vervolgens werd contact gezocht met Loon op Zand en gemeld dat de ceremonie over moest. “Juridisch zorgvuldig”, aldus de spreekbuis van de provincie.



'Iedereen van harte welkom'

Kemmeren vindt het jammer dat het zo gelopen is. Anderzijds: Nederlands langstzittend raadslid heeft ondanks zijn schat aan ervaringen toch weer iets nieuws meegemaakt. “En de bitterballen kunnen weer in het vet”, aldus de volhouder. Maar die vlieger gaat niet op, laat de woordvoerder van de gemeente Loon op Zand weten. Het wordt een sobere plechtigheid en iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar een drankje of hapje na afloop, zoals vorige week, blijft ditmaal achterwege. Het is niet altijd feest in Kaatsheuvel.