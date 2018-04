Regen en storm: A58 Moergestel-Oirschot vaker verstopt

EINDHOVEN - De A58 tussen Moergestel en Oirschot is een berucht stukje snelweg bij automobilisten. Uit de jongste cijfers van de ANWB blijkt dat dat terecht is. Het weggedeelte staat in de top vijf van de Nederlandse files in de ochtendspits en de avondspits.





De ANWB heeft woensdag de filecijfers over het eerste kwartaal gepresenteerd. Van alle wegen op Brabants grondgebied komt alleen de A58 voor in de twee lijstjes, namelijk dat van de ochtendspits. Van de wegen met de meeste files in de ochtendspits komt wel de A27 tussen Breda en Utrecht voor, maar het knelpunt zit dan tussen het Zuid-Hollandse Gorinchem en Noordeloos. Datzelfde geldt overigens voor de avondspits. Daar staat het weggedeelte tussen Lexmond en Noordeloos bovenaan.

Regen en storm

Volgens de ANWB is het aantal files in het eerste kwartaal van 2018 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was voor het eerst nadat het een aantal jaren stabiel was. De ANWB schrijft de stijging toe aan het weer. In januari zorgden regen op dinsdag 16 januari en de storm op donderdag 18 januari er voor dat in sommige delen van het land het verkeer helemaal vast kwam te staan.

In maart waren er extra problemen als gevolg van ongelukken met vrachtwagens op diverse snelwegen.





LEES OOK: Vijf ongelukken in vijf weken