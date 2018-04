Weer man uit Breda vast voor ernstige woningoverval bejaarde vrouw in Bladel

EINDHOVEN - Een man uit Breda is woensdagmorgen aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel. Hij werd rond halfacht opgepakt direct nadat hij was vrijgelaten uit de Penitentiaire Inrichting in Vught.

De 32-jarige Bredanaar zat daar in een cel wegens een verkeersmisdrijf. Verder onderzoek moet uitwijzen wat zijn rol is geweest. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.



Zwaar toegetakeld

De vrouw van 78 werd vorig jaar september ernstig gewond toen ze in haar huis aan de Rondweg in Bladel werd overvallen. Volgens de politie werd ze door zeker twee mannen toegetakeld. Eind maart werd in deze zaak al een man van 24 uit Breda ingerekend. Hij en een 25-jarige man zonder vast woonadres zouden de overval gepleegd hebben. Deze laatste man werd 9 januari dood gevonden in een huis aan de Roeselarestraat in Breda.