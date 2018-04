Politie krijgt 20 bruikbare tips in onderzoek naar doodgeschoten Henk Baum

Baum werd neergeschoten onder het ecoduct Maashorst in Schaijk. (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision)

SCHAIJK - De politie doet op dit moment onderzoek naar twintig tips die zijn binnengekomen over de dood van Henk Baum uit Nistelrode. Drie daarvan kwamen voort uit de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond. Dat meldt de politie via Twitter.

De 51-jarige Nistelrodenaar werd ongeveer twee weken geleden neergeschoten. Twee jongens vonden hem 's middags zwaargewond in zijn auto onder het ecoduct Maashorst in Schaijk. Niet veel later overleed Baum aan zijn verwondingen.

LEES OOK: Doodgeschoten Henk Baum uit Nistelrode werd uren voor zijn dood al gevolgd door blauwe Ford





Het is nog niet duidelijk waarom hij werd neergeschoten. Mogelijk gaat het om een afrekening in het criminele milieu, maar de politie wil dat niet bevestigen of ontkennen.