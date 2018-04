'Russofobie' van Alexander Pechtold niet strafbaar na aangifte van Elena uit Breda

BREDA - De uitspraken van D66-leider Alexander Pechtold over Russen zijn niet strafbaar. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging. Zeven mensen, onder wie Elena Plotnikova uit Breda, deden aangifte tegen Pechtold.

De D66-leider reageerde in februari bij de NOS op de commotie die ontstond nadat minister Halbe Zijlstra had gelogen over zijn ontmoeting met de Russische president Poetin. Pechtold zei dat hij ‘de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet’.

'Diep geraakt'

Plotnikova werd naar eigen zeggen door de uitspraak 'diep geraakt'. 'Russofobie' noemt ze de uitspraak. “Je wordt als ongeloofwaardig neergezet. Daar heb ik als onderneemster wel last van", liet ze eerder weten. Daarop stapte ze naar de politie.

Volgens het OM is de uitspraak van Pechtold strafrechtelijk gezien niet beledigend. Daarnaast moet de uitspraak volgens justitie ook in de 'context van het maatschappelijk debat' gezien worden. Ook is de tekst volgens het OM 'niet onnodig grievend'.

Politici

Pechtold laat weten kennis te hebben genomen van het besluit van het OM. Hij had eerder al gezegd dat zijn uitspraak over Russische politici ging.