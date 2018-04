Tekort aan vrijwilligers zet streep door Avondvierdaagse in Oosterhout: 'Eind aan traditie'

De Avondvierdaagse in Oosterhout is niet meer. (Archieffoto: ANP)

OOSTERHOUT - "Het is niet alleen een enorm groot evenement waar een einde aan is gekomen, het is een traditie die er niet meer is", vertelt Gijs van Rijckevorsel (74) uit Oosterhout. Meer dan vijftig jaar organiseerde hij de Avondvierdaagse in de stad. Ook zijn vrouw Lies (72) hielp mee. Nu er geen vrijwilligers zijn die de organisatie van het echtpaar over willen nemen, hebben ze de wandelschoenen definitief uitgetrokken.

Zo'n drieduizend Oosterhouters liepen vorig jaar juni nog mee in de feestelijke Avondvierdaagse. Kinderen die samen met hun ouders liedjes zongen en oudere wandelaars die er stevig de pas in hadden. Dit jaar blijft het echter stil op de wandelroute. "Al jaren zijn we op zoek naar opvolgers, maar ze zijn er niet. Dus zit er niets anders op dan te stoppen en dat doet zeer", zegt Gijs die voor zijn inzet zelfs een koninklijke onderscheiding kreeg.

Strenge regels

In februari begonnen Gijs en Lies altijd met de voorbereidingen voor het wandelevenement. Vergunningen werden aangevraagd, de medailles geregeld, routes uitgestippeld en contact gelegd met de scholen. "Het werk blijft niet beperkt tot vier dagen. Het is een heel proces", zegt Lies.

Niet alleen het vele werk, maar ook de strengere regels rond het wandelevenement hebben het echtpaar vorige week doen besluiten te stoppen. "Vroeger stuurde je een briefje naar de gemeente en was je klaar. Tegenwoordig moet je aan een waslijst regeltjes voldoen", aldus Gijs. "Met onze leeftijd heeft het niets te maken hoor", voegt Lies eraan toe.

'Geen tijd'

Mensen die de organisatie op zich willen nemen, schrikken vaak van de hoeveelheid werk die bij de organisatie komt kijken en haken af. "Niemand heeft nog tijd tegenwoordig. Dat is erg jammer", aldus de organisatoren.

Gijs en Lies hopen dat er toch nog vrijwilligers opstaan die de traditie kunnen voorzetten. Voorlopig zullen de wandelaars de paden op moeten gaan in andere plaatsen.