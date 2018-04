Met een sms'je wachtwoorden achterhalen, drietal opgepakt voor sms-fraude

ROOSENDAAL - De politie heeft drie mannen uit Roosendaal opgepakt voor sms-fraude, het zogenoemde smishing. Het gaat om twee 23-jarigen en een verdachte van 20.

Het drietal stuurde nietsvermoedende mensen sms'jes waarin een link naar een nagemaakte website van de bank stond. Als iemand in de oplichting trapte en probeerde in te loggen, kregen de fraudeurs gebruikersnamen en wachtwoorden in handen.

Buit

Zeker elf mensen zijn de dupe geworden. Het is niet bekend hoeveel geld de daders buit hebben gemaakt. Een van de twee oudsten zit nog vast, de anderen zijn alweer vrijgelaten.