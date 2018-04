Beeldje Martin Luther King van Oisterwijkse kunstenaressen naar Barack Obama

OISTERWIJK - Standbeeldjes van MartIn Luther King, die gemaakt zijn in Oisterwijk, gaan de hele wereld over. Eén staat er bij Barack en Michelle Obama.

De vijftig beeldjes zijn gemaakt door kunstenaressen Marjon Deul en Ineke Sluyters. Zij werken in de voormalige Leerfabriek in Oisterwijk. De twee maakten de vijftig centimeter hoge standbeelden in opdracht van de kunstenares Airco Caravan. Zij woont en werkt afwisselend in Amsterdam en New York.

Nobelprijscomité

Deze kunstenares liet de beeldjes in Oisterwijk maken ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van King, die op 4 april 1968 werd vermoord. Airco Caravan stuurde de beeldjes naar verschillende mensen onder wie Barack en Michelle Obama.

Een ander beeld ging naar het Nobelprijscomité in Zweden en ook Harcourt Klinefelter kreeg een beeldje. Hij was de speechschrijver van Martin Luther King.