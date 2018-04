'Ik word er nu al warm van', Breda begonnen met voorbereiding voor Champions Trophy hockey

BREDA - In Breda zijn de werkzaamheden voor de Champions Trophy begonnen. Op het terrein van hockeyclub Breda moet voor eind juni een stadion verrijzen voor 8500 toeschouwers en er wordt een compleet promodorp gebouwd. "Ik word er nu al warm van als ik denk hoe fantastisch het gaat worden", zegt wethouder Paul de Beer.

Ze zijn er hartstikke trots op, de gemeente organiseert samen met de vijf Bredase hockeyclubs eind juni een week lang de internationaal befaamde Champions Trophy voor heren.

"Het is een goed evenement voor Breda, want eigenlijk zijn we -qua hoeveelheid hockeyers-

dé hockeyhoofdstad van Nederland", zegt Paul de Beer, wethouder van sport van Breda.

Neusje van de zalm

"Het is een internationaal toptoernooi", vervolgt De Beer. "De activiteiten en de teams die hier op af komen, ontstijgen eigenlijk ook het EK dat net heeft plaatsgevonden."

"Het is het neusje van de zalm. En ook de organisatie moet het neusje van de zalm zijn."

Enorme klus

En daarom zijn ze in Breda al druk bezig met de voorbereidingen. "Voor het evenement gaan we een hoop voorzieningen treffen", zegt projectleider Bart van Pagée.

"Er komt een enorm stadion te staan voor bijna 8500 mensen, er komt een promodorp en een dorp voor vips. Het is een enorme klus, maar het wordt fantastisch."

'Superblij en trots'

De Champions Trophy wordt gehouden op het terrein van hockeyclub Breda, aan de rand van het Mastbos. "We zijn superblij en trots dat het hier op onze club plaatsvindt", zegt Marjon Wanders, voorzitter van hockeyclub Breda.

"Het is voor Breda sowieso fantastisch dat zo'n evenement hier gehouden wordt. Het brengt ons in ieder geval spanning en exitement. Er is ook wel een beetje overlast, maar dat hebben we er graag voor over."

"We doen dit ook samen met onze buurman Sprint, de atletiekvereniging, want alleen met ons clubhuis redden we het niet", aldus Wanders.









'Unieke samenwerking van vijf hockeyclubs'

Bijzonder is verder ook dat voor het evenement de vijf hockeyclubs uit de regio samenwerken. Push, Zwart Wit, Breda, MHC Teteringen en HC Prinsenbeek hebben de handen ineen geslagen. Michiel van Campen is een van de kartrekkers.

"Ik ben een soort oliemannetje", zo zegt hij zelf. "Ik probeer alle partijen met elkaar te verbinden en er een geweldig toernooi van te maken. Aan alle kanten worden vrijwilligers ingezet van alle vijf de verenigingen en er worden verschillende side-events bij die verenigingen gehouden. In die zin is het wel een unieke samenwerking."

Laatste Champions Trophy ooit

De Champions Trophy in Breda lijkt niet alleen daarom al een historische editie. Het is namelijk ook voor de laatste keer dat de landenwedstrijd in deze vorm plaatsvindt, want hierna komt er een andere opzet. "Wie wint de laatste Champions Trophy?", vraagt Paul de Beer zich hardop af. "Dit is gewoon heel spannend! Ik word er nu al warm van als ik denk hoe fantastisch het gaat worden."

De Champions Trophy in Breda vindt plaats van 23 juni tot en met 1 juli. Het is het toernooi voor de heren. Voor de vrouwen is er deze week een aparte vierlandenwedstrijd.