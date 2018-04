Bouwgroep Moonen failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch

DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft woensdag Bouwgroep Moonen in Den Bosch failliet verklaard. Het bedrijf zat in de geldproblemen en had al uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf is actief in de bouw en projectontwikkeling.

Bouwgroep Moonen heeft drie vestigingen in Nederland: Breda, Den Bosch en Diemen.



Breda niet failliet

De rechtbank heeft géén surseance van betaling of faillissement uitgesproken voor Bouwgroep Moonen in Breda en de vennootschappen waarin projectontwikkeling plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de vennootschappen waarin Bouwgroep Moonen een aandeel van vijftig procent heeft.



Als curatoren zijn de Eindhovense advocaten Van de Klundert en Van der Pas benoemd.