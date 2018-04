Man (31) steekt medegevangene in hals met schilmes in PI Vught, zes jaar cel voor poging tot moord

VUGHT - De 31-jarige man die in de gevangenis in Vught een medegevangene in de hals stak met een schilmes en een medewerker bedreigde, moet zes jaar de cel in. De man is daarmee schuldig bevonden aan poging tot moord en bedreiging. Dat maakte de rechtbank in Den Bosch woensdag bekend.

De man viel vorig jaar een medegevangene aan in een onderwijslokaal van de gevangenis. Hij stak hem daarbij van achteren in de hals met het schilmesje. Vervolgens bedreigde hij een medewerker van de inrichting met hetzelfde mes.

Poging tot moord

Volgens de rechtbank was de steekpartij geen incident en was de man van plan geweest om de medegevangene neer te steken. De man zit al een straf van tien jaar met tbs en dwangverpleging uit voor een zware mishandeling en poging tot moord. De nieuwe straf komt bovenop deze straf, die in 2022 is afgelopen. In totaal moet de man dus nog tien jaar in de gevangenis blijven plus tbs met dwangverpleging.

De verdachte had voor en na het incident gezegd dat hij een grote hekel heeft aan zedendelinquenten en pedofielen. Hij zou ze willen ‘neersteken of vermoorden’ als ze zich in zijn buurt zouden bevinden.

LEES OOK: Aanval met schilmes in gevangenis Vught, man (31) aangehouden in cel