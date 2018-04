Lange file op A2 bij Eindhoven door ongeluk, weg weer vrij

EINDHOVEN - Op de A2 bij Eindhoven heeft woensdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden. Drie rijstroken waren een tijdje afgesloten, maar rond kwart over drie werd de weg weer vrijgegeven.

De file was volgens de ANWB rond tien over drie opgelopen tot tien kilometer en zorgde voor ruim veertig minuten vertraging richting knooppunt Batadorp. Maar rond half vier was de grootste ellende alweer voorbij.

Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk. Hulpdiensten waren al snel aanwezig om te assisteren en de weg vrij te maken.