Muurschildering voor kickbokser Ramon Dekkers wordt deze week geschilderd in Breda

In het kunstwerk wordt de bijnaam van de Bredase bokser verwerkt, The Diamond. (Foto: Perry Roovers)

In Breda is woensdag begonnen aan de muurschildering voor bokser Ramon Dekkers. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - In Breda is woensdag begonnen aan de muurschildering ter nagedachtenis aan kickbokser Ramon Dekkers. De komende week werkt kunstenaar Robin Nas aan de schildering.

Ruim zes meter hoog wordt het kunstwerk op de hoek van de Meidoornstraat met de Ahornstraat in de Bredase wijk Tuinzigt.

In de schildering komen onder andere de bokshandschoenen van Ramon Dekkers terug. De bijnaam van de Bredase bokser The Diamond, krijgt ook een prominente plek in het ontwerp.

Stof opwaaien

De muurschildering in Breda deed flink wat stof opwaaien. Initiatiefnemers Ciska en Ivonne wilden graag een afbeelding van de Bredase thaibokslegende en lokale held. Maar de gemeente en woningcorporatie WonenBreburg zagen dat lange tijd niet zo zitten.

LEES OOK: Bredase wijk Tuinzigt dwarsgezeten bij eerbetoon aan thaibokslegende Ramon Dekkers

Uiteindelijk komt de muurschildering er dus toch. De Bredase kunstenaar Robin Nas verwacht dat hij aankomende zaterdag klaar is met de schildering.









Kickbokser uit Tuinzigt

De Bredase kickbokser Ramon Dekkers groeide op in Tuinzigt. Voor de inwoners van de wijk is hij een symbool en lokale held. Dekkers is nooit bekend geworden onder het grote publiek. Maar in de thaibokswereld was hij wel een grootheid.

Zo was hij de eerste buitenlander die de titel 'Thaibokser van het Jaar' kreeg en hij was achtvoudig wereldkampioen Muay Thai-boksen. In Thailand heeft de Bredase vechtmachine daarom een heldenstatus.

Overleden in 2013

Ramon Dekkers overleed in 2013 tijdens een trainingsritje op zijn racefiets. Hij werd onwel en kwam ten val in het tunneltje bij de Emerparklaan in Breda.

Aankomende vrijdag zendt Omroep Brabant een documentaire uit over de Bredase diamant Ramon Dekkers: