Geen NAC, wel Baronie voor dubbele hattrick-held Moustafa Mohammad: 'Het blijft wel een droom'

BREDA - Moustafa Mohammad verlaat VV Dongen voor zijn oude club Baronie. De in Breda geboren Mohammad speelt op dit moment met Dongen in de Derde divisie, maar doet komend seizoen een stapje terug. "Ik wil het plezier in het voetbal terugvinden."

Derdedivisionist VV Dongen verliest daarmee één van de smaakmakers van het seizoen. In gesprek met Omroep Brabant laat Mohammad weten dat hij niet lekker in z'n vel zit. "Ik kan bij Dongen niet mijn eigen spel spelen. Het is niet helemaal geworden wat ik er van had verwacht."

Warm bad

Bij Baronie komt Mohammad in een warm bad terecht. "Het team wordt om mij heen gebouwd. Dit voelt niet echt als een stap terug. De club heeft al een aantal goede jongens gehaald, dus ik denk dat we mee kunnen draaien in de top van de hoofdklasse."

Betaald voetbal

De aanvaller had wel de optie om bij Dongen te blijven, maar koos toch voor een terugkeer bij Baronie. Daar was zijn huidige club niet blij mee. "Dongen baalde wel ja, ze vonden dat ik het beste bij hen kon blijven als ik nog het profvoetbal zou willen halen." Het betaald voetbal blijft een ambitie voor de pas 20-jarige Mohammad. "Dat is zeker nog een droom, maar ik wil nu het plezier in het voetbal terugvinden."

NAC

Baronie wordt dus de nieuwe club voor de aanvaller uit Breda. Maar was er geen interesse van de grootste club uit Breda? "NAC heeft niet gebeld, nee. Daar is het ook nog iets te vroeg voor. Ik moet me nog verder ontwikkelen en veel beter worden. Als Bredase jongen is NAC toch wel mijn droomclub. Wie weet, misschien over een paar jaar", aldus Mohammad.

Zes keer

Mohammad speelde tot dusver twintig wedstrijden voor Dongen, daarin was hij twaalf keer trefzeker. Hij kwam in januari in het nieuws door in één wedstrijd zes keer te scoren. Die goals hebben niet de aandacht getrokken van betere clubs dan Dongen. "Er was wel wat interesse uit de Derde divisie", zegt Mohammad. "Maar dat was ontzettend ver reizen, nu kan ik lekker in Breda voetballen samen met m'n vrienden."