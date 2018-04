Ambtenaren moesten 'harder werken dan normaal' op NK Veldloop:

BREDA - Geen saai papierwerk of heel dag achter de computer zitten, nee vandaag was een sportief dagje voor meer dan drieduizend ambtenaren uit het hele land. Tijdens het NK Veldloop voor ambtenaren in Breda lieten ze zien, dat ze helemaal niet lui zijn.

Ze renden de Bavelse Berg op, en de Bavelse Berg ook weer af. Het is 6, 9 of 12 kilometer lang hard werken voor de ambtenaren. “Een toplocatie”, zegt Jörgen van Ginneken van de organisatie. “Starten in de nieuwe evenementenhal van Breepark, en dan buiten het parcours rennen. Zo brengen we alles samen”, zegt hij trots.









Modder

En dat parcours is niet niks. Hijgend en zwetend komen de lopers binnen. “Het was zwaar”, zegt een ambtenaar van de gemeente Den Bosch. “Ik zakte soms tot m’n enkels in de modder. Ik ben mezelf wel tegengekomen, maar dat is goed, daar kwam ik voor.”



“Het was een flinke klim”, zegt een ambtenaar uit Overijssel. Hij kwam als eerste over de finish bij de twaalf kilometer. “Ik wist niet dat er in Breda zo’n grote heuvel lag. Bovenop had je mooi uitzicht.” Een deelnemer van de gemeente Breda lacht en zeg: "Het was hard werken, harder dan normaal."

Trotse wethouder

Wie met een klein benauwd lachje naar de Bavelse Berg opkijkt is wethouder Paul de Beer. Zelf loopt hij later in de ochtend de zes kilometer, maar vreest dat hij dat niet zonder slag of stoot gaat volbrengen. Als wethouder van sport is hij trots op het evenement. “Alle ambtenaren uit heel het land zien nu hoe mooi Breepark is, en dat Breda sportief gezien een feestje kan organiseren.”









Het imago van de ambtenaar die lui zou zijn, klopt op deze woensdagochtend in ieder geval niet. Alleen maar fitte mensen verschijnen aan de start. “Misschien dat we zo het tegendeel kunnen bewijzen”, zegt een deelnemer. “Ambtenaren hebben veel tijd over, die kunnen veel trainen. Die zijn dus lekker snel”, grapt een ander.