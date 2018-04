Tilburgse Club FIX gaat zes weken op slot, sluiting vanaf vrijdag 6 april

TILBURG - Club FIX aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg gaat vrijdag 6 april om twaalf uur voor zes weken op slot. Dat heeft burgemeester Theo Weterings woensdag besloten.





Weterings neemt dit besluit nadat er op 12 maart voor de uitgaansgelegenheid een vechtpartij had plaatsgevonden. Na de knokpartij, waarbij een agent een waarschuwingsschot loste vanwege de gespannen situatie, werd in het café een wapen gevonden.

In beroep

Het was al bekend dat burgemeester Weterings de club tijdelijk wilde sluiten voor een periode van zes weken. De eigenaar van de club kreeg nog gelegenheid om zijn zienswijze over het voorval in te dienen.

Die zienswijze was voor de burgemeester geen reden om zijn besluit te herzien. De eigenaar kan nog in beroep gaan tegen het besluit om de club zes weken te sluiten.