Hond Flex helpt kinderen met lezen: 'Hij luistert naar me'

TILBURG - Veel kinderen hebben moeite met lezen. In de bieb in Tilburg hebben ze daar woensdagmiddag wat op gevonden. Een hond. 'Flex luistert en oordeelt niet.'

Vol inzet leest Rocco Knip (7) een moeilijke alinea voor. Naast hem zit hond Flex, die aandachtig luistert. Het lezen gaat een stuk beter dan normaal. "Ik vind Flex heel lief. Het is fijn dat iemand bij je is, tijdens het lezen." De cijfers van Rocco schoten omhoog. "Ik had eerst een vier en nu een 7,5", zegt hij trots.



Taalachterstand

Volgens onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven heeft één op de tien leerlingen een taalachterstand. In de Tilburgse bibliotheek is daarom iedere woensdagmiddag een hond te vinden, voor het zogenaamde 'Kwispellezen'. Kinderen uit groep drie en vier lezen een kwartier voor aan een hond.



Het idee is dat ze meer ontspannen zijn en daardoor makkelijker leren lezen. "De hond zegt helemaal niets. Kinderen kunnen dus ongestoord lezen en dat geeft een succeservaring", verklaart Coosje van der Pol, die het samen met Stichting Hulphond organiseert.



Lezen"

Ook Robin Stupers (8) doet mee. "Het is fijn dat Flex me een beetje helpt. Ik word er heel rustig van. En dan gaat het beter." Zijn vader Hans vult aan: "Hij is heel enthousiast en pakt nu thuis ook steeds vaker een boekje."



De bibliotheek wil de leesmiddagen in de toekomst vaker gaan organiseren en ook op andere plekken Brabant.