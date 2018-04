Jannes tackelde de scheidsrechter en is nu heel beroemd door de G-dag van NAC

BREDA - Ook de 18e editie van de G-dag van NAC was weer een groot succes. Met een speler van het eerste elftal als coach hadden 23 G-teams uit West-Brabant en eentje uit Zeeland woensdagmiddag weer de grootste lol. Ook Jannes van voetbalclub Terheijden mocht weer meedoen. Vorig jaar kreeg hij nog een rode kaart omdat hij de scheidsrechter had getackled. Daarmee werd hij een internethit.

Alleen maar vrolijke gezichten tijdens de jaarlijkse G-dag van NAC, het plezier spatte er weer vanaf. Hoewel de finale uiteindelijk niet werd gespeeld vanwege het slechte weer, was de lol er niet minder om. Er was na afloop voldoende friet en snacks voor de voetballers, dus voelde iedereen zich een beetje winnaar.

Jannes is heel beroemd

Vooral Jannes van voetbalvereniging Terheijden. Hij liep de hele middag al door het Rat Verlegh Stadion als een heuse bekendheid. Vorig jaar was hij door Omroep Brabant gefilmd en die video was viraal gegaan op internet. Jannes was in één klap 'wereldberoemd' door zijn rode kaart. De deugniet had de scheidsrechter getackled.

"Ik heb heel veel reacties gehad", glundert Jannes een jaar later. "Iedereen zei: daar is Jannes! Ik ben heel beroemd en moest handtekeningen uitdelen."

NAC'er als coach

Elk G-team kreeg woensdagmiddag traditiegetrouw een speler van NAC als coach toegewezen. Mounir El Allouchi ontfermt zich over MOC'17 uit Zevenbergen. "Het gaat goed, dit is een mooie dag", zo zegt de middenvelder. "Deze jongens zijn goed hoor. We hebben de eerste wedstrijd wel verloren, maar dat was onterecht."



De echte coach van NAC, Stijn Vreven, stond te genieten langs de kant. "Ik mag net als vorig jaar de finale fluiten", zegt de Belg lachend. "Ik zal die scheidsrechters eens laten zien hoe je dat goed doet. Ik stuur in ieder geval niemand naar de tribune."

Loting

Helaas hoefde Vreven dus niet in actie te komen omdat de finale niet werd gespeeld door regen en onweer. Via loting is Viola 2 uiteindelijk uitgeroepen tot formele winnaar.