Omroep Brabant-journaliste Karlijn Houterman wint NL Award voor Jong Talent: 'Ik ben ongekend blij'

BREDA - Journaliste Karlijn Houterman van Omroep Brabant heeft de NL Award in de categorie ‘Jong Talent’ gewonnen. De NL Awards werden tijdens de ROOS-dagen uitgereikt in Eindhoven. Omroep Brabant sleepte ook de NL Award voor beste documentaire in de wacht met de film over Boer Peer (Frank van Osch films).





"Ik ben ongekend blij", zei Houterman in een eerste reactie in het radioprogramma Afslag Zuid. "Ik had dit niet verwacht. Voor de eerste keer had ik klamme handen. Wat was ik zenuwachtig." De winnares was even de zaal uit gevlucht om haar radiocollega's te woord te staan. 'Jeetje, ik zo blij. Ik heb de award binnen!'









De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste programma's en verhalen van de regionale omroepen. Regionale publieke omroepen kunnen bijdragen inzenden voor de NL Awards.

Boer Peer, een documentaire over het leven van Peer Smulders, valt bij heel veel mensen in de smaak. In Rosmalen en Den Bosch is de film over de markante boer al dertig keer compleet uitverkocht. Bijzonder voor een documentaire van Brabantse bodem.

















De NL Awards worden uitgereikt in de categorieën: Eigen Nieuws, Beste TV-programma, Beste radioprogramma, Beste online project, Documentaire en Jong talent.

De winnaars van de NL Awards per categorie:

EIGEN NIEUWS: RTV Noord - Onrust bij Primark.

BESTE TV-PROGRAMMA: RTV Oost - Ken ie mie nog

BESTE RADIOPROGRAMMA: RTV Drenthe – Oerend HarTT: De helm van Franco Uncini

BESTE ONLINE PROJECT: RTV Noord - Graag gedaan hoor!

DOCUMENTAIRE: Omroep Brabant - BrabantDoc: Boer Peer

JONG TALENT: Karlijn Houterman (Omroep Brabant)

GOUDEN NL AWARD: RTV Noord - Graag gedaan hoor!