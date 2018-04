Brabant ligt wakker van gezoem en gebrom

EINDHOVEN - Je kunt wakker schrikken van een harde knal of van het bezoek van de buren dat midden in de nacht luid toeterend afscheid neemt. Dan draai je je een keer om en je slaapt verder. Maar als je de hele nacht wakker ligt van een irritante bromtoon wordt het een ander verhaal. Steeds meer Brabanders klagen daar over.

Tussen 2011 en 2017 klaagden 178 Brabanders over een bromtoon. Dat waren er bijna 30 per jaar. Vorig jaar waren dat er 91. Dat blijkt uit cijfers van de landelijke Stichting Laag Frequent geluid (LFg) die alle klachten registreert.

Die heeft nu voor het eerst een uitgebreid rapport gepresenteerd. Volgens de stichting wordt laagfrequent geluid (tussen de 0 en 20 Herz) wereldwijd onderschat. LFg verspreidt zich door de lucht, via leidingen of via de bodem. Het kan kilometers ver dragen. Daardoor is de bron moeilijk op te sporen.

Indringend geluid

LFg kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld ventilatoren, compressoren, pompen, motoren, aggregaten, cv-ketels, koelinstallaties, verkeer of windturbines. Hinder voor de omgeving kan ontstaan als installaties verkeerd geplaatst of afgesteld zijn, of wanneer een bron een te hoog niveau aan LFg uitzendt. Het geluid voelt indringend aan en kan bij mensen overlast veroorzaken.

Mensen die LFg waarnemen, melden een scala aan medische en lichamelijke klachten (slaapproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, druk op de borst, druk op de oren, hartkloppingen, een gevoel van trillingen in het lichaam). Daardoor heeft deze groep een grotere kans op psychische klachten (stress, burn-out, depressie) en sociaal-maatschappelijke problemen (isolement, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en arbeidsongeschiktheid). Een deel van de waarnemers ervaart zodanige hinder dat men het leven als ondraaglijk betitelt.

Zware dieselmotor

In het rapport staan meldingen van Brabanders. Een vrouw uit Den Bosch meldde in november 2017: “Van 1 t/m 3 oktober 2017 enorm bromgeluid in huis. Kon buiten niets horen. Alsof een zware dieselmotor of een zwaar vliegtuig ver weg aan het draaien/vliegen was. Op 10/11-2017 wederom de hele avond bromgeluiden. Nu is het binnen en komt van buiten. Zeer irritante zware brom, alsof er een zeer lange trein boemelt over het spoor. Op Zuid is het echter nooit meer stil door veel overvliegende vliegtuigen.. Alleen op zondagochtend vroeg is het nog rustig. De snelweg hoor je ook veel erger dan voorheen. Deze hoorde ik nooit!”

Gek word ik er van

Vanuit Waalre kwam er ook een klacht: “Gek word ik er van en brommend geluid de hele nacht. Dacht, gaat wel een keer stoppen maar nu na vier maanden nog niet."

In november was er ook zo’n klacht vanuit Eindhoven: “Ben onlangs geopereerd aan een oog en daarom veel thuis.. Geluid en frequentie lijkt op geluid van een "industriële" afzuiginstallatie die op een dak gemonteerd is. Afgelopen jaren zijn diverse bouwwerken in de omgeving gereed gekomen c.q. gerenoveerd. Vliegveld is ook op enkele kilometers afstand en zou een bron kunnen zijn. Zodra ik buiten kom, loop ik tegen een muur van geluid aan van rondweg , airport, ander verkeer en industrieterreinen. Geluid veroorzaakt een soort drukgolf binnen, welke voor mijn gevoel het hele huis, maar ook bed doet trillen. Mijn botten nemen trilling over en dat zorgt voor verhoogde hartslag dat correleert met het whoem whoem whoem geluid (frequentie ca. 80 omwentelingen per minuut...hoger dus dan mijn rustpols van 55). Eenmaal wakker is het lastig in slaap te vallen...oordoppen helpen niet.”

Afzuiginstallatie

In Den Bosch was ook iemand die last had van bromgeluiden. Daar hadden een man en een vrouw een half jaar lang last van geïrriteerde luchtwegen. Ze kregen er zelfs een medicijnkuur voor. Het probleem was over vanaf het moment dat ze afzuiginstallatie hadden uitgeschakeld.