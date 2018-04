Beschuit met muisjes in Uden, want er zijn acht baby dwergkaaimannen geboren

UDEN - Heuglijk babynieuws vanuit Uden. Daar zijn dit weekend acht babydwergkaaimannen geboren. Trotse eigenaar Patrick van der Graaf is supergelukkig met de baby's.

Dat is ook niet gek als je bedenkt dat hij al vijf jaar bezig is om jonge dwergkaaimannen te krijgen. Na een paar mislukte nestjes was het deze keer raak. Al was het nog wel even spannend. "De eerste eieren waren gescheurd en daar zaten hele klein dode dwergkaaimannen in. Dus ik dacht, dan zal de rest ook wel leeg zijn", vertelt de eigenaar.

"En toen bij de andere eieren brak ik het ei open en zag het vliesje helemaal bewegen. Toen dacht ik geeeekkkkkk. Maar dan weet je dat er wel wat in zal zitten."







Juiste temperatuur

Het lastige van kweken met deze krokodillen is het verzorgen van de eitjes. "Je moet ze in een broedstoof leggen en deze op de goede temperatuur houden. Niet te warm, niet te koud. De temperatuur bepaald ook weer of je mannetjes of vrouwtjes krijgt. Daarnaast mogen de eieren ook niet vochtig worden", legt Van der Graaf uit. Uiteindelijk duurt het negentig dagen voordat de eieren uitkomen.



Passie van jongs af aan

Die acht baby's zijn niet de enige dwergkaaimannen die Patrick heeft. Aan zijn woonkamer bouwde hij een serre waar vier volwassen beesten liggen te dobberen in het water. Drie vrouwtjes en één mannetjes.





Wie Patrick over ziet reptielen ziet praten, ziet de passie in zijn ogen. En die passie heeft hij al lang. "Toen ik een menneke was van vijf, zes jaar was het al telkens krokodil dit, krokodil dat dus ik weet niet waar het echt vandaan komt. Want mijn vader en moeder hebben er ook niets mee. Heel raar eigenlijk, maarja zo is het nou eenmaal."



Uiteindelijk wil Patrick de beesten groot brengen en ze verkopen aan een liefhebber.