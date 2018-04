Woningstichting gooit zes flats in Waalwijk plat: 'Renoveren is zinloos'

WAALWIJK - Woningcorporatie Casade gaat zes flats in Waalwijk platgooien. Op dezelfde plek komen zes nieuwe flats terug. 240 huishoudens moeten, in ieder geval tijdelijk, verhuizen.

Een enorme operatie wordt dat, maar de woningcorporatie zegt dat ze niet anders kan: de flats zijn óp en renoveren is zinloos. Vooral bewoners van het eerste uur zijn verdrietig: "Ik heb hier al die jaren gewoond. Al mijn emoties liggen hier."

De flats zijn begin jaren zeventig gebouwd. Maria Dekker is 79 jaar en woont er sinds 1976: "Al die jaren die ik hier geïnvesteerd heb, mijn vreugde en verdriet, dat kan ik niet meer terugbouwen. En dat vind ik het ergste."



Concert des levens

Maria woont op de zesde, bovenste etage. Ze geeft een rondleiding door haar flatje. In de woonkamer staan haar dierbaren in fotolijstjes. Op een tegeltje staat de spreuk: 'Van het concert des levens krijgt niemand het program'. Maria: "Een zuivere waarheid. Ik had hier niet op gerekend, dat dit mij zou gebeuren."



Via een ruime hal kom je in de slaapkamer: "Kijk naar mijn uitzicht dat ik hier heb. Waar krijg ik dat nog? Het is nu lente. Alles komt langzaam open. Dan zie je de blaadjes aan de bomen komen. Ik zou het liefste hebben dat ze dit oppakken en in een ander huis zetten."



Huurtoeslag

Jan van Kessel, vestigingsmanager bij Casade, begrijpt de emotie van de bewoners: "Maar als woningcorporatie hebben we verantwoordelijkheid voor de huurders van vandaag, maar ook voor die in de toekomst. En dat betekent dat we soms ook besluiten moeten nemen die huurders nu niet willen."



Casade belooft de bewoners dat ze terug kunnen komen in de nieuwbouwflats. En de woningen zullen betaalbaar blijven, belooft Van Kessel. "De nieuwe flats blijven toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag."



Eind 2019 gaan de eerste drie flats tegen de vlakte. Als de nieuwe flats er in 2021 staan, worden de andere drie gesloopt. "Het voordeel daarvan is, dat mensen die in de tweede fase zitten, meteen naar de nieuwbouw kunnen als ze willen. Die kunnen meteen oversteken van de oude naar de nieuwe flat", zegt Van Kessel.



Maar Maria is er niet gelukkig mee: "Ze kunnen me een huis geven, zo mooi als ik weet niet hoe. Ik moet wel weer opnieuw beginnen. De tevredenheid, warmte en gezelligheid van mijn oude huis zijn weg."