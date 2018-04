Automobilist gewond nadat hij via twee bomen in de berm belandt

VALKENSWAARD - Een automobilist is woensdagnacht op de Maastrichterweg in Valkenswaard gewond geraakt toen hij met zijn auto tot twee keer toe van de weg raakte en tegen een boom botste. De auto kwam uiteindelijk via de tweede boom tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier. De automobilist kwam uit de richting België. Na de eerste botsing belanddde de bestuurder weer op de weg, maar hij reed ook weer vrijwel meteen de berm in. Om vervolgens na de botsing tegen de tweede boom tot stilstand te komen.

Naar het ziekenhuis

De auto zat na het ongeluk aan de bijrijderskant helemaal in elkaar. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren verder geen auto's betrokken.

Waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor en van de weg raakte, is niet bekend.