René hoort 24 uur per dag een bromtoon: 'Het is heel frustrerend'

CHAAM - Een vervelende bromtoon, zo'n tweehonderd Brabanders hebben er last van. René uit Chaam is een van hen. Hij ervaart de problemen nu 'ruim een jaar', sinds hij met pensioen is.

René ervaart de problemen nu 'ruim een jaar', sinds hij met pensioen is. "Mijn vrouw hoorde deze toon al langer", vertelt hij. "Die dacht aan autogeluiden. Maar wij wonen in Chaam, er is hier geen autosnelweg. Op een gegeven moment begon ik het ook te horen. Iedere dag, 24 uur lang."

Hij spreekt van een hele lage bromtoon. "Soms pulseert het geluid ook. Dat maakt het lastig om in slaap te komen. Het is heel frustrerend. Ik heb het ook gemeld bij de huisarts, maar er waren geen klachten bekend. Daarop zochten we contact met de gemeente, maar die wist ook van niks. Ook daar waren geen klachten binnengekomen."

Tussen de oren

En dus gingen René en zijn vrouw op onderzoek uit. "We hebben een horecagelegenheid in de buurt. Maar het kan nooit zo zijn dat een koeling zeven dagen per week, 24 uur per dag een geluid produceert. Zo'n ding slaat af. Zo heb je heel veel zaken die je kunt wegstrepen."

Voor de zekerheid lieten ze ook hun gehoor testen. Lachend: "Zodat we zeker wisten dat het probleem niet tussen de oren zit, maar ons gehoor bleek heel goed. Het frappante is dat heel veel mensen het geluid helemaal niet horen. We hebben het weleens gevraagd aan onze buren en achterburen. Die keken ons heel verbaasd aan, met een blik van: waar heb je het over?"

Gebed zonder eind

Ze namen ook contact op met de GGD. "Die verwees ons naar de milieudienst. We zijn geen steek verder gekomen. Het is een gebed zonder eind. Dat is jammer en frustrerend, want wat moet je hier nu mee? Opvallend genoeg horen we in de wachtkamer bij onze huisarts exact hetzelfde geluid als thuis. Het komt niet van binnen, maar van buiten. Als het rustig is - en je hoort geen omgevingsgeluid - dan hoor je continu dit geluid." Maar als ze weg uit Chaam zijn - bijvoorbeeld bij vrienden in Riel - horen ze de toon niet.

Inmiddels heeft René een vermoeden waar het geluid vandaan komt. "Ze hebben nog niet zo heel lang geleden aan de grens bij Hazeldonk hele grote windturbines geplaatst. Ik denk - dit is zeven kilometer hier vandaan - dat het daar vandaan komt."

Hij heeft ook een idee waarom hij en zijn vrouw het wel horen en anderen niet "Je moet er gevoelig voor zijn. En het toeval wil dat wij dat beide zijn. Heel naar."