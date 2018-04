Hockeystad Breda moet structureel een hoofdklasser krijgen: 'Dat zijn we aan onszelf verplicht'

BREDA - Een structurele hockeyhoofdklasser in Breda. Als het aan sportwethouder Paul de Beer ligt, moet dat in de toekomst gaan gebeuren. Hij hoopt daarom op een vergaande samenwerking tussen de drie grote hockeyclubs van de stad. "Dat zijn we als hockeystad eigenlijk aan onszelf verplicht", stelt De Beer.

Volgens de sportwethouder is Breda gezien het aantal beoefenaars dé hockeyhoofdstad van Nederland. Alleen is dat nog niet terug te zien in de prestaties. De stad heeft met Push, BH&BC Breda en Zwart-Wit drie grote hockeyclubs binnen de stadsgrenzen, elk met hun eigen DNA. Geen van de clubs speelt momenteel - zowel met het dames- als herenteam - in de hoofdklasse, het hoogste niveau. De Beer vindt dat jammer en daarom moeten de krachten worden gebundeld.

De tekst gaat door onder de video.



'Draagvlak is alles'

"Ik vind eigenlijk dat we daar naartoe moeten puzzelen", vertelt hij. "En hoe, dat is aan de clubs zelf. Ik ga geen route aangeven hoe dat moet gebeuren, want draagvlak is alles om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik hoop toch wel dat we naar structureel hockey in de hoofdklasse gaan in Breda."

Breda gaat - zoals in andere plaatsen wel is gebeurd - de hockeyclubs niet dwingen tot samenwerking of fusie. Zeker niet op dit moment, want het gaat onderling best goed. Een gezamenlijk project over sportiviteit en respect was een succes dat ook de hockeybond niet is ontgaan. Misschien komt daardoor de Champions Trophy naar de stad deze zomer. Ook hier werken de verschillende clubs, aangevuld met Teteringen en Prinsenbeek, goed samen.

LEES OOK: Breda begonnen met voorbereiding Champions Trophy hockey

'Samenwerking stimuleren'

Het kan dus wel, denkt De Beer. "Voor Breda vind ik de Champions Trophy een goed evenement om de samenwerking tussen de clubs verder te stimuleren. Uiteindelijk wil ik als sportwethouder ook wel stimuleren dat we structureel een hoofdklasser in Breda krijgen. Daar is het een mooie springplank voor."

Het is niet voor het eerst dat een samenwerking tot tophockey in Breda ter sprake komt. Dit is echter nooit concreet geworden.