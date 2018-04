Vrouw dumpte hondje die uit vuilniswagen werd gered, welke straf kan zij krijgen?

Het hondje zat in de vuilniswagen en werd daar in goede gezondheid uitgehaald.

EINDHOVEN - De vrouw die haar hondje dumpte in Eindhoven krijgt bij een veroordeling waarschijnlijk een werkstraf. Dat verwacht advocaat Sander Arts op basis van eerdere uitspraken in zaken van dierenmishandeling. Het hondje werd gered uit een vuilniswagen. De eigenares werd zaterdag aangehouden. Justitie bekijkt of zij vervolgd moet worden.

Vervolging is volgens de advocaat zeker mogelijk op basis van de wet Dieren. In de ogen van veel mensen zal de straf bij een veroordeling volgens hem echter te laag uitvallen.

Gevoel

In het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant legt hij uit dat in het strafrecht een huisdier als een ‘goed’ wordt beschouwd. “En dus niet als iets dat gevoel heeft.” Juist dit laatste druist in tegen het gevoel van veel mensen die hun huisdier als beste vriend beschouwen, beaamt de advocaat.

Op basis van de wet Dieren kunnen bij een veroordeling maximale straffen van drie jaar cel of een boete van 20.000 euro worden opgelegd. “In de praktijk komt hier echter weinig van terecht”, stelt Arts op basis van uitspraken in eerdere zaken.

Bij een veroordeling van de eigenares van het vuilniswagenhondje zou hij het dan ook niet vreemd vinden als er een werkstraf van vijftig of zestig uur uitkomt.

Doodgestoken hond

Als voorbeeld noemt hij de zaak van de hond Trix die bij een plas in Wagenberg werd doodgestoken. De man die de hond doodstak, was de cliënt van Arts. In eerste instantie werd hij door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. In hoger beroep volgde vrijspraak.

Maar die tachtig uur werkstraf geeft volgens Arts een goed beeld van straffen in zaken van dierenmishandeling. Het verschil tussen ‘de rechtspraktijk’ en ‘het gevoel van de gemiddelde burger’ loopt in dit soort zaken volgens de advocaat nogal uiteen.