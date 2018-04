Man aangehouden voor mogelijke brandstichting in woning Waalwijk

WAALWIJK - De politie heeft een 43-jarige man uit Waalwijk aangehouden. Hij is misschien betrokken bij een brand die woensdag woedde in een huis in de Edouard Lalostraat in Waalwijk.

De politie onderzoekt of de brand is aangestoken en wat de verdachte daarmee te maken heeft. De brandweer rukte woensdag met meerdere wagens uit om de brand te blussen. Twee mensen werden op straat nagekeken door ambulancepersoneel.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de brand. Het vuur brak woensdagavond rond zes uur uit.