Kaartjes voor de Efteling zijn het duurst van alle pretparken in Nederland

KAATSHEUVEL - Wel naar een pretpark willen en niet te veel geld uit willen of kunnen geven? Dan is de Efteling niet echt een goede optie. Het pretpark in Kaatsheuvel heeft de duurste entreetickets van Nederland.

De Efteling vraagt, zonder kortingsacties, 38 euro voor een ticket. Dat is ruim zestien euro duurder dan een ticket bij Julianatoren (22,50) en veertien euro meer dan een ticket van Drievliet (23,50).

Besparingswebsite kortingscode.nl deed niet alleen onderzoek naar entreeprijzen, zij onderzocht ook hoe duur een park per attractie is. De Efteling blijkt uit deze test het duurst van alle pretparken in België en Duitsland. Per attractie (het Sprookjesbos is als één acttractie meegenomen in dit onderzoek) kost het 1,15 euro. Het meest voordelig is Julianatoren met 36 cent per attractie. Duinrell staat daar boven met zestig cent per attractie.

Buitenland

Over de grens is de entree nog iets duurder dan hier. Het Duitse Phantasialand en Movie Park Germany vragen 47,50 euro en 45,50 euro voor een ticket. En dan komen de parkeer- en benzinekosten er ook nog bij. Een tip: gooi op de terugweg je auto nog even goed vol met benzine.

Goedkoper

Wil je toch een dagje pretpark doen maar niet de volle mep betalen? Vaak is een kaartje goedkoper wanneer het vooraf online wordt aangeschaft. Ook buiten het hoogseizoen gaan of tickets met een vaste datum kunnen goedkoper zijn. Acties bij bijvoorbeeld supermarkten kunnen ook zorgen voor de nodige korting op je entreeticket.