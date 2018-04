Ruud loopt ruim 10 kilometer naar zijn werk om beweging te stimuleren

TILBURG - Het was een barre tocht door regen en wind, maar Ruud van der Kaa hield vol. Hij liep donderdagochtend 10,5 kilometer van zijn huis in Dongen naar zijn werk in Tilburg. Hij wil bewegen op zijn werk zoveel mogelijk promoten.

Om halfzes ging de wekker en om precies vijf over zes vertrok Ruud vanuit zijn huis in Dongen naar Diamant Group in Tilburg. Toen hij naar buiten keek, twijfelde hij nog wel even. "Het regende heel hard, dus ik heb wel overwogen om de bus te nemen."

Bewust worden

Maar hij hield vol. Het is immers Wandel naar je Werk-dag en hij wil zijn collega's graag bewust maken van het belang van bewegen. "Wandelen is ook fijn om even je hoofd leeg te maken en tot rust te komen."

Tekst gaat door onder de tweet.



Van spierpijn heeft Ruud nog geen last vlak na de wandeling, maar een warm kopje koffie was wel nodig. Ondanks dat hij het wandelen relaxt vond, weet hij niet of hij het vaker gaat doen. "Normaal fiets ik, dus ik denk dat ik dat blijf doen. Alleen voor Wandel naar je Werk-dag maak ik natuurlijk een uitzondering."