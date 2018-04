Drugslab gevonden in zeecontainer in Oud Gastel

OUD GASTEL - De politie heeft donderdag een drugslab gevonden aan het Bremswegje in Oud-Gastel. In het lab werd MDMA, grondstof voor XTC, gemaakt.

Het lab was opgesteld in een zeecontainer en stond in een doodlopende weg in het buitengebied. De politie heeft nog geen verdachten aan gehouden. Het is al het zesde drugslab dat de politie dit jaar oprolt in Zeeland en West-Brabant.

Begin februari werd er in Etten-Leur een drugslab voor anabolen in aanbouw gevonden. Een paar weken later werd in Sint-Willebrord een lab ontmanteld. Daar ging het net zoals de vondst in Oud-Gastel om XTC. Een maand later was het wederom raak in Sint-Willebrord. Weer ging het om een XTC-lab. Deze keer in een schuur.