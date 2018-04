Aspergeteler Corné vraagt Jesse Klaver op de koffie: 'Dan ziet hij hoe wij omgaan met plastic'

OSSENDRECHT - Aspergetelers begrijpen niks van de commotie over het gebruik van landbouwplastic op de Brabantse akkers. GroenLinks stelt het gebruik van het landbouwzeil aan de kaak. Volgens de partij is het plasticgebruik de laatste jaren uit de hand gelopen. GroenLinks vindt het landschapsvervuiling en mogelijk schadelijk voor de natuur. Onzin zeggen de telers.

“We gaan juist heel zorgvuldig met het plastic om. We doen er gemiddeld acht jaar mee en daarna wordt het gerecycled. Het is ook veel te kostbaar om telkens weg te gooien. Ik begrijp niet wat nu het probleem is”, zegt aspergeteler Corné Ooms uit Ossendrecht.

Spelregels

Fractievoorzitter Patricia Brunklaus van GroenLinks in Provinciale Staten heeft haar twijfels. “Ik zie dat de laatste weken ontzettend veel akkers worden bedekt met plastic. Ik wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten wat de regels zijn, wat wel en wat niet mag."

Brunklaus vindt dat de ‘plastificering’ van de akkers uit de hand is gelopen. “Het is geen gezicht. Akkers horen eigenlijk gewoon natuur of groen te zijn. We weten ook niet wat het betekent voor de afwatering van de percelen en bijvoorbeeld voor de vogels die mogelijk hun verblijfplaats zijn kwijtgeraakt.”

Vogels

“Het zeil ligt er bij ons maximaal tien weken dat is al twintig jaar zo. Voor de vogeltjes blijft er nog plek zat over. Vergeet niet dat er de laatste tijd veel landbouwgrond is teruggegeven aan de natuur”, legt Ooms uit.

“Onze asperges behoren bovendien tot de minst schadelijke gewassen die er zijn. Juist door het gebruik van plastic hoeven we nauwelijks bestrijdingsmiddelen te gebruiken”, voegt hij eraan toe.

Uitnodiging

Brunklaus gaat er niet vanuit dat boeren te kwader trouw zijn. "Maar er moet duidelijkheid komen." Ooms vindt dat GroenLinks overdrijft. "Jesse Klaver komt uit Roosendaal en dat grenst aan de Brabantse Wal. Ik nodig hem van harte uit om eens te laten zien hoe het echt zit."