Roemeen met gericht schot doodgeschoten, tien jaar cel geëist tegen schutter

BREDA - Een 37-jarige Roemeen, die heeft bekend vorig jaar in Chaam zijn landgenoot te hebben doodgeschoten, hoorde donderdag tien jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Volgens de officier van justitie in Breda is de man schuldig aan doodslag.

De verdachte schoot het slachtoffer op 28 juni met één schot dood. Dat gebeurde op de oprit van een huis van de verdachte aan de Bredaseweg. Vermoedelijk deed hij dat vanwege een slepende ruzie met zijn landgenoot. Het slachtoffer zou kort voor de schietpartij enkele auto's in brand hebben gestoken.

Dodelijk geraakt

In het huis waren meerdere mensen onder wie enkele kinderen aanwezig. Ondanks dat er geen gevaar was voor de mensen in de woning en het slachtoffer weg wilde lopen, werd hij met een gericht schot van een vuurwapen door de verdachte dodelijk geraakt. Het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen. Hulpdiensten konden hem niet meer redden.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte 'met zijn handelen een onomkeerbare inbreuk gemaakt op het recht van leven'. "Er kan geen sprake zijn van noodweer of psychische overmacht", aldus de officier. De rechtbank in Breda doet over twee weken uitspraak.