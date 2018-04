Het wordt rokjesdag zaterdag, met temperaturen van 22 graden

EINDHOVEN - Zaterdag kan het maar liefst 22 graden worden in Brabant: de warmste dag van 2018 tot nu toe. Volgens de meteorologen van Weeronline mogen we spreken van een heuse ‘rokjesdag’. Ook vrijdag verloopt zonnig en droog, maar een koude start bedreigt eerst nog de zomerplantjes.

Voordat het lenteweer aanbreekt moet de temperatuur uit een dal klimmen. Vlak boven de grond kan het zelfs gaan vriezen, maar vrijdagmiddag is de kou uit de lucht en kan het lokaal 18 graden worden in het Brabantse land.

Zaterdag rokjesdag

Volgens Weeronline is zaterdag zelfs sprake van ‘rokjesdag’. Het kan dan 22 graden worden in Brabant. Rokjesdag wordt gezien als de eerste dag van de lente waarbij het rokje of de korte broek aan kan.

Zaterdag is de vroege ochtend mild, met temperaturen van ruim 5 graden. In de middag is het stralend weer, met vooral in het zuidwesten wat sluierbewolking waar de zon doorheen schijnt.

Zondag is er meer bewolking dan zaterdag. Het kan 20 graden worden, maar met weinig wind.