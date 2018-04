Aanrijding bij afslag Tilburg-centrum zorgt voor lange file op A58

TILBURG - Een kop-staartbotsing tussen twee voertuigen zorgt donderdagmiddag voor een lange file op de A58 in de richting van Breda naar Tilburg. De weg is, op de vluchtstrook na, afgesloten bij de afslag Tilburg Centrum-West.

Ondanks dat het verkeer over de vluchtstrook wordt geleid, loopt de file in rap tempo op. Rond drie uur stond er een file van twaalf kilometer. De ANWB meldt dat er een vertraging is van ruim een uur. De weg gaat naar verwachting om half vier weer open.

Bij het ongeluk zijn volgens een woordvoerder van de politie geen gewonden gevallen. Wel is er voor de zekerheid een ambulance opgeroepen. Die is ter plaatse. Of er iemand naar het ziekenhuis is gebracht, is nog niet duidelijk.