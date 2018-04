De gouden velden van Brabant? Hoe bestrijdingsmiddelen de graslanden felgeel kleuren

SPOORDONK/GILZE-RIJEN/LANGEWEG - De milieuclubs willen dat het stopt en de boeren zijn er eigenlijk ook niet zo trots op. Iedere lente kleuren veel graslanden in Brabant weer felgeel of oranje. Dit jaar is het extreem. Oorzaak is het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Het Brabants Landschap maakt zich erg veel zorgen over de gevolgen voor de bodem en de natuur. De boeren zeggen dat het moeilijk anders kan.

In het buitengebied van Spoordonk kleuren de velden felgeel. Een doorn in het oog van Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap. "Door die gele velden zie je eigenlijk voor het eerst dat er gif wordt gebruikt op weides en akkers. Dat zijn de plekken waar de weidevogels en de insecten op leven. Dat gif zorgt ervoor dat het bodemleven een klap krijgt. En daar zijn we niet blij mee."

'Bodem is dood'

Volgens Sloothaak zit er door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de intensieve landbouw 'geen pier' meer in de grond. "Eigenlijk is de bodem gewoon dood. Het is heel agressief en vergiftigt een heel systeem."

De tekst gaat door onder de video.

Ook de boeren zijn niet blij met de felgele velden. "Wij vinden dit niet iets om trots op te zijn, als landbouwers", zegt Adrie Bossers van de ZLTO, die zelf een akkerbouwbedrijf in Langeweg heeft. "Het lijkt erger dan dat het is, maar ik wil het ook niet bagatelliseren."

Waarom het gras dood moet

Maar toch kunnen de boeren niet anders, zeggen ze. Het bestrijdingsmiddel is nodig om ruimte te maken voor nieuwe gewassen.

Tekst gaat door onder video





Dit jaar zijn de verkleuringen van de velden extreem. "Dat ligt aan het natte weer en het late voorjaar", zegt Bossers. "De velden kunnen nog niet omgeploegd worden en dus blijven de velden er langer felgekleurd bijliggen."

'Gewoon nodig'

Boer Wim van Zon uit Gilze-Rijen heeft gele velden bij zijn boerderij. Hij teelt gras, voederbieten en maïs. "Boeren zijn niet van de verspilling. En dit kost 60 a 70 euro per hectare. Ik ben er geen voorstander van, maar ook geen tegenstander. De boeren doen het omdat het gewoon nodig is."

Volgens Van Zon heeft het doodmaken van het gras ook voordelen. "Want als het gras terug zou groeien tussen mijn gewassen, dan zou ik daar weer met bestrijdingsmiddelen overheen moeten gaan. En dat is veel duurder."

Van Zon ziet het verband niet tussen de bestrijdingsmiddelen en de teruggang in de biodiversiteit. "Een boer weet ook wel dat er leven in de grond moet zitten. En anders was het gebruik van het middel niet met vijf jaar verlengd. En was het niet vijftig jaar gebruikt."

Tekst gaat door onder video

























Marktpositie

Volgens Bossers is niet bewezen dat glyfosaat gevolgen heeft voor de volksgezondheid en wordt de impact van glyfosaat op de bodem voortdurend onderzocht. "Alles rondom gewasbescherming is sterk aan het politiseren, iedereen vindt er wat van."

Het verbieden van glyfosaat zou grote gevolgen hebben voor de boeren, denkt Bossers. "We zijn natuurlijk ook gewoon ondernemers. De boeren moeten kunnen concurreren op de markt. Als glyfosaat overal verboden zou worden, dan heb je een andere realiteit en een gelijk speelveld. Maar niet als je het alleen in Nederland verbiedt. En een boer zal altijd zeggen, als het niet hoeft, dan doe ik het niet."









Alternatieven

Volgens Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap zijn er wel goede alternatieven voor het middel. "En gelukkig willen landbouwers dit ook steeds meer. Je moet er wel kennis en passie voor hebben. En je moet het willen toepassen. Het gif is makkelijk. Bij de alternatieven moet je meer nadenken, meer machines gebruiken. Het kost meer tijd. En dus ook geld."

Sloothaak vindt glyfosaat 'te risicovol'. Vorig jaar besloot de Europese Unie om glyfosaat nog vijf jaar toe te staan. "Daar zijn we niet blij mee", zegt Sloothaak. "Dat is gewoon een gemiste kans, omdat we veel sneller de transitie in hadden kunnen gaan. Meer mechanische bewerking, andere producten, een eerlijkere prijs voor de boer. Dan hadden we van de bestrijdingsmiddelen af kunnen zijn. Het is gewoon mogelijk."