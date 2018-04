Hoop op rijksmuseum in Evoluon lijkt vervlogen

EINDHOVEN - De kans was al klein, maar gedeputeerde Henri Swinkels heeft de hoop op een rijksmuseum voor design in het Evoluon in Eindhoven opgegeven.

D66 diende in oktober in provinciale staten een motie in waarin Swinkels werd opgeroepen met het Rijk te gaan praten over de mogelijkheid voor een Rijksmuseum.

Zeer terughoudend

De gedeputeerde was toen al niet optimistisch. Ondertussen heeft hij in Den Haag wel zijn licht opgestoken. Daar is de hoop op een rijksmuseum in het Evoluon gedoofd.

“Het Rijk is zeer terughoudend in het benoemen van rijksmusea: het beschikken over een rijkscollectie is een voorwaarde. De titel van nationaal museum is geen beschermde titel en geeft ook geen aanspraak op rijksfinanciering”, aldus Swinkels in een brief aan Provinciale Staten.

Brainport

Sinds oktober is er veel gebeurd. Het Evoluon is wel een rijksmonument geworden. Eigenaar Philips en de gemeente Eindhoven praten over een nieuwe bestemming van het architectonische icoon van Eindhoven.

Ministens zo belangrijk is het bedrag van 130 miljoen euro dat het rijk beschikbaar heeft voor de ontwikkeling van Brainport. De regio doet er 240 miljoen bij. Een deel van dat geld is voor het Evoluon. In de club die daar over praat is design een belangrijk onderwerp want Eindhoven is de designstad bij uitstek.

Neemt niet weg dat het Stedelijk Museum in Den Bosch zich inmiddels gemanifesteerd heeft als designmuseum.