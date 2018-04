Man komt met scootmobiel in sloot terecht, omwonenden schieten te hulp

NISTELRODE - Op de Achterstraat in Nistelrode is donderdagmiddag een man met zijn scootmobiel in de sloot terecht gekomen. Mogelijk moest hij uitwijken voor een tegemoetkomende auto.

Het ongeval werd iets voor vijf uur gemeld. Volgens een ooggetuige kwamen omwonenden het slachtoffer te hulp. De man reed samen met zijn vrouw, eveneens in een scootmobiel, op de weg.

Ziekenhuis

Het slachtoffer zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van de man is niets bekend.