Om op te letten tijdens het warme weekend: de teek is terug

EINDHOVEN - Zodra de temperatuur oploopt, worden teken actiever en neemt de kans op een tekenbeet toe. Tekenradar.nl waarschuwt natuurliefhebbers daarom alvast voor het eerste warme weekeinde van dit jaar.

Als de weersvoorspellingen uitkomen, ligt de temperatuur zaterdag boven de twintig graden Celsius. Dat is goed nieuws voor iedereen die graag van de buitenlucht geniet. Maar Tekenradar.nl waarschuwt voor een toenemende kans op tekenbeten die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken.

Afgelopen week werden al veel meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Natuurliefhebbers doen er daarom goed aan om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.



Teken komen niet alleen in bossen en op heidevelden voor, ook in parken, speeltuinen en tuinen kunnen ze toeslaan. Ongeveer een derde van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin, zo blijkt uit tienduizenden meldingen die Tekenradar.nl jaarlijks ontvangt.

Ziekte van Lyme

Gemiddeld leiden twee op de honderd tekenbeten tot de ziekte van Lyme. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk om een teek zo snel mogelijk te verwijderen als hij gebeten heeft. Hoe korter de teek in de huid zit, hoe kleiner de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt.

In dit filmpje van Tekenradar.nl zie je hoe dat je een teek het beste kunt verwijderen. Tekst gaat verder onder het filmpje.

Krijg je binnen enkele dagen toch een rode ring of vlek, of heb je andere verschijnselen die mogelijk duiden op de ziekte van Lyme, neem dan meteen contact op met je huisarts.



Week van de Teek

Meld tekenbeten en lyme op de website van tekenradar.nl en draag daarmee bij aan onderzoek naar de gevolgen van tekenbeten en Lymeziekte. Sinds vorig jaar kunnen ook kinderen meedoen aan het onderzoek.

Tijdens de Week van de Teek vanaf 16 april zal het publiek nog extra worden gewezen op de gevaren van teken en de ziekte van Lyme.